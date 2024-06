En direct

19:15 - Les bulletins de la coalition de gauche en question Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait obtenu 4,92% à Saint-Jeannet, contre 20,4% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Jeannet, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,61% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,44% pour Yannick Jadot, 1,6% pour Fabien Roussel et 0,97% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat à Saint-Jeannet pour les candidats RN ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera scruté à la loupe localement pour cette élection du Parlement européen. Les sondeurs prévoient une liste RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait l'approcher de 33% à Saint-Jeannet, soit 10 points de plus également que ses 23,25% à l'échelle locale. Mais Saint-Jeannet n'est pas la France et on note que le RN n'a visiblement enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 La ville de Saint-Jeannet avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe de l'ancien FN l'emportait avec 25,62% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,3% contre 51,7%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 22,57% des suffrages sur place, contre 28,49% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 52,90%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Saint-Jeannet il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? 23,25% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 20,4% et Yannick Jadot à 18,03%. Le RN avait séduit ainsi 392 votants de Saint-Jeannet.

11:45 - Élections européennes à Saint-Jeannet : un éclairage démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Saint-Jeannet foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 4 303 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 556 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (23,63 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 172 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Dans cette mosaïque sociale, près de 42,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 536,28 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Jeannet, les préoccupations locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Saint-Jeannet Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Saint-Jeannet, 66,29% des électeurs n'avaient pas participé. Au fil des consultations démocratiques antérieures, les 4 417 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des dernières européennes, sur les 1 740 inscrits sur les listes électorales à Saint-Jeannet, 49,3% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 56,34% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saint-Jeannet Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Jeannet ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,09% au premier tour. Au deuxième tour, 44,64% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 583 personnes en âge de voter dans la commune, 76,28% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 75,25% au second tour, ce qui représentait 2 697 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.