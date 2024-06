En direct

19:11 - À la Gaude, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 13,82% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 3,9% à la Gaude, contre 23,52% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À la Gaude, une liste RN favorite ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant pour cette élection 2024, localement, comme au niveau national. Si dans l'Hexagone, les sondages prévoient une évolution du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Un petit avantage pour le RN La communauté des électeurs de la Gaude avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022. La patronne de l'ancien FN écrasait le match avec 29,75% au 1er round. Rebelotte au deuxième tour devant Macron avec 52,43%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 26,43% des votes sur place, contre 30,50% pour le binôme Ensemble !. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 50,41%, contre 49,59% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - À la Gaude, Jordan Bardella au sommet en 2019 Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait dominé les européennes à l'époque. Le mouvement avait convaincu 27,87% des suffrages, soit 801 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 23,52% et Yannick Jadot à 13,67%.

11:45 - La Gaude et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux La structure démographique et socio-économique de la Gaude façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Avec 45,55% de population active et une densité de population de 489 habitants/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 8,63% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2939,42 euros/mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2 701 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,06%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,79%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à la Gaude mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,71% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - À la Gaude, quelle abstention aux précédentes européennes ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À la Gaude, 58,61% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux précédents ? A l'occasion des précédentes européennes, 46,12% des personnes en âge de voter à la Gaude avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 48,99% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur La Gaude La participation constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à la Gaude. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,7% au premier tour. Au deuxième tour, 51,39% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à la Gaude ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 18,89% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 19,27% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.