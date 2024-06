Résultat des européennes à Saint-Joseph-de-Rivière : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui va bénéficier du vote Nupes à Saint-Joseph-de-Rivière ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était arrogé 5,13% à Saint-Joseph-de-Rivière, contre 23% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Joseph-de-Rivière, le binôme Nupes avait en effet glané 34,88% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Que vont choisir les votants de Saint-Joseph-de-Rivière ? Le score obtenu par le RN sera très commenté localement pour ces élections 2024. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Saint-Joseph-de-Rivière. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi anticiper 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Joseph-de-Rivière Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,67% contre 25,72% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 42,9% contre 57,1%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Joseph-de-Rivière quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 21,51% au premier tour, contre 34,88% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Saint-Joseph-de-Rivière Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Avec un score de 22,62%, Jordan Bardella avait été distancé lors des élections du Parlement européen à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 23% des suffrages exprimés.

11:45 - Saint-Joseph-de-Rivière : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes À Saint-Joseph-de-Rivière, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec une densité de population de 70 hab/km² et 47,99% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 5,1% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (17,24%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 529 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) et le nombre de résidences HLM (1,85% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Joseph-de-Rivière mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,91% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à Saint-Joseph-de-Rivière Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Lors des européennes de 2019, sur les 543 inscrits sur les listes électorales à Saint-Joseph-de-Rivière, 45,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 55,69% en 2014. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% constaté en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Abstention à Saint-Joseph-de-Rivière : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Saint-Joseph-de-Rivière, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter la participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,15% au premier tour et seulement 50,15% au deuxième tour. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 20,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 24,82% au second tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.