19:09 - Les supporters de la coalition de gauche font envie L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,41% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 8,05% à Fonsorbes, contre 20,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - À Fonsorbes, une liste Bardella favorite ? Le nombre de votes de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette européenne 2024 localement. Les instituts de sondage prévoient un Jordan Bardella à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des précédentes élections européennes. Virtuellement, cette dynamique doit l'approcher de 33% à Fonsorbes, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Fonsorbes ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Fonsorbes lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,44%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,23%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,31% contre 58,69%. Le RN ratait aussi la première marche à Fonsorbes un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,47% au premier tour, contre 30,65% pour le binôme LREM. Sur la commune de Fonsorbes, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - À Fonsorbes, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux européennes à l'époque. Le bulletin avait enregistré 23,44% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 20,67% et Yannick Jadot à 15,07%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Fonsorbes Les données démographiques et socio-économiques de Fonsorbes mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,23%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (71,75%) souligne l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (8,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 4 734 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,47%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (5,72%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,06%), témoigne d'une population instruite à Fonsorbes, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Fonsorbes Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Au fil des dernières consultations politiques, les 12 890 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 44,07% au niveau de Fonsorbes. L'abstention était de 51,55% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Fonsorbes Ce dimanche, lors des élections européennes à Fonsorbes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La baisse du pouvoir d'achat serait capable d'impacter la participation à Fonsorbes. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 18,18% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,96% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,88% au premier tour. Au deuxième tour, 51,99% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.