Résultat des européennes à Senozan : l'élection 2024 en direct

On note que Senozan fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,21% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,18% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Senozan lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,61%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 27,18%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,73% contre 56,27%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 26,1% au premier tour, contre 39,02% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de votes, avec 65,88% sur la seule circonscription recouvrant Senozan.