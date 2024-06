Résultat des européennes à Hénouville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle 2022 à Hénouville Hénouville avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,03%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 34,27% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 38,4% contre 61,6%. Le RN n'a pas plus convaincu à Hénouville quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,03% au premier tour, contre 34,14% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, laissant également le binôme Nupes gagner le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Hénouville Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Hénouville, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,75% des bulletins. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,21%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 13,56%.

11:45 - Hénouville : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans les rues d'Hénouville, le scrutin est en cours. Avec ses 1 379 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 58 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 451 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (90,55 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 47,95% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 55,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 98,35 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Hénouville, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Hénouville : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 647 personnes en âge de voter à Hénouville, 36,82% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 43,32% en 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Hénouville, 55,23% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Hénouville : les européennes débutent Ce dimanche, lors des européennes à Hénouville, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 15,77% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 13,88% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 40,45% au premier tour et seulement 43,57% au second tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?