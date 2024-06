En direct

19:15 - À Saint-Martin-en-Haut, que vont choisir les supporters de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 3,85% à Saint-Martin-en-Haut, contre 25,48% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des législatives à Saint-Martin-en-Haut, le binôme Nupes avait en effet glané 19,32% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (3,79% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (17,15% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,93% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Martin-en-Haut, un favori aux européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très analysé. Quand on analyse la progression du RN annoncée par les sondeurs à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci a toutes les chances de se situer à environ 30% à Saint-Martin-en-Haut. Un calcul qui concorde avec les points déjà grappillés par la formation politique dans la ville depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Martin-en-Haut ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Martin-en-Haut lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,54%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,51%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 34,88% contre 65,12%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Saint-Martin-en-Haut en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 32,07% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 67,09%.

12:45 - En 2019, une tendance pleine d'enseignements Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Saint-Martin-en-Haut était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,48% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,15% et François-Xavier Bellamy avec 16,41%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Saint-Martin-en-Haut Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Martin-en-Haut comme dans toute la France. Dotée de 1 860 logements pour 3 891 habitants, la densité de la ville est de 101 habitants par km². Ses 345 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 079 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (79,19 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 32,34% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,14% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2384,40 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-Martin-en-Haut affirme l'intérêt des habitants pour les idées de l'Europe.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Saint-Martin-en-Haut Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Saint-Martin-en-Haut, 68,93% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 45,53% dans la commune de Saint-Martin-en-Haut, contre un taux d'abstention de 55,76% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes à Saint-Martin-en-Haut sont lancées Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Martin-en-Haut, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les études révèlent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 3 183 personnes en âge de voter dans la commune, 17,91% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,8% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.