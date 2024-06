Résultat des européennes à Rontalon : l'élection 2024 en direct

La communauté électorale de Rontalon avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la patronne de l'ancien Front national finissait avec 25,78% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,76% contre 55,24%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 18,12% des suffrages sur place, contre 27,08% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (61,52%).

11:45 - Analyse démographique des européennes à Rontalon

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Rontalon déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 93 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 4,94%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Avec ses 14,54% d'agriculteurs pour 1 164 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (6,16%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,28%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rontalon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,23% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.