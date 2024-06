Résultat des européennes à Thurins : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les votants de Thurins plutôt favorables à Macron il y a deux ans Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,58% contre 32,55% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,48% contre 57,52%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Thurins en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 36,60% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 66,28%.

12:45 - 29,34% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Thurins Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes européennes à Thurins était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,34% des votes, devançant la liste de Yannick Jadot avec 16,74% et Jordan Bardella avec 16,38%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Thurins : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Thurins, les élections sont en cours. Dotée de 1 428 logements pour 3 131 habitants, la densité de la commune est de 155 habitants/km². Avec 247 entreprises, Thurins se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (85,5 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 29,89% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 216,32 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, à Thurins, les spécificités locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Thurins : les tendances Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des élections précédentes. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 47,34% des inscrits sur les listes électorales de Thurins. L'abstention était de 53,69% il y a 10 ans. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Thurins, 68,32% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les élections européennes à Thurins sont lancées L'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen à Thurins. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 402 personnes en âge de voter au sein de la ville, 82,89% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 80,1% au deuxième tour, soit 1 924 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix du quotidien seraient de nature à ramener les citoyens de Thurins dans les bureaux de vote.