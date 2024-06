Résultat des européennes à Saint-Martin-le-Beau : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les inscrits de Saint-Martin-le-Beau penchaient pour Macron il y a deux ans Saint-Martin-le-Beau avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,14%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 30,82% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,83% contre 57,17%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 26,06% au premier tour, contre 29,79% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Saint-Martin-le-Beau, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Saint-Martin-le-Beau Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le mouvement séduisait 23,81% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 20,03% et Yannick Jadot à 14,67%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Martin-le-Beau : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Saint-Martin-le-Beau, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 391 logements pour 3 181 habitants, la densité de la ville est de 171 habitants par km². Avec 165 entreprises, Saint-Martin-le-Beau permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (85,33 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 28,9% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,51% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 189,32 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Saint-Martin-le-Beau manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Elections européennes passées à Saint-Martin-le-Beau : l'impact de l'abstention L'observation des résultats des élections antérieures permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, parmi les 1 249 personnes en âge de voter à Saint-Martin-le-Beau, 47,23% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 52,15% lors des européennes de 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - La participation aux élections européennes à Saint-Martin-le-Beau Ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Martin-le-Beau, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,9% au premier tour. Au second tour, 47,4% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 76,16% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 77,03% au second tour, ce qui représentait 1 854 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.