19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des 31,3% de la Nupes à Montlouis-sur-Loire ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 8,2% à Montlouis-sur-Loire, contre 22,27% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections des députés à Montlouis-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,3% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,42% pour Yannick Jadot, 2,98% pour Fabien Roussel et 2,53% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de droite à Montlouis-sur-Loire ? Le résultat de la liste RN portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Montlouis-sur-Loire. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Hayer à Montlouis-sur-Loire ? Dans la commune de Montlouis-sur-Loire, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 20,16%, la présidente du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,57% et 21,59% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 35,12% contre 64,88%. Avec 18,8%, le RN sera distancé ensuite par les 32,95% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes à Montlouis-sur-Loire Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste Bardella finissant à la deuxième place à 17,97% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 22,27%.

11:45 - Élections européennes à Montlouis-sur-Loire : un éclairage démographique Quel impact aura la population de Montlouis-sur-Loire sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,96% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4 450 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,11%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,41%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Montlouis-sur-Loire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,34% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Montlouis-sur-Loire, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 4 456 électeurs de Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) avaient pris part au scrutin (soit 53,07%). La participation était de 42,78% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Montlouis-sur-Loire : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Montlouis-sur-Loire ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,84% dans l'agglomération, contre une abstention de 25,38% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,27% au premier tour. Au deuxième tour, 49,63% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Montlouis-sur-Loire ? La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à impacter la participation à Montlouis-sur-Loire.