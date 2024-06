Résultat des européennes à Azay-sur-Cher : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Renaissance à Azay-sur-Cher ? Azay-sur-Cher avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,1%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 29,37% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,48% contre 58,52%. Le RN ne convainquait pas plus à Azay-sur-Cher un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,89% au premier tour, contre 28,94% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans à Azay-sur-Cher Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste Bardella avait réuni 20,8% des suffrages. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 23,77%.

11:45 - Dynamique électorale à Azay-sur-Cher : une analyse socio-démographique Comment les électeurs d'Azay-sur-Cher peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,67% de 60 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,97%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 397 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) et le nombre de résidences HLM (3,32% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Azay-sur-Cher mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,2% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Azay-sur-Cher ? Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 45,25% des inscrits sur les listes électorales d'Azay-sur-Cher. Le taux d'abstention était de 53,1% lors du scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Azay-sur-Cher ? L'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera sans aucun doute le niveau de participation à Azay-sur-Cher. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,08% au premier tour et seulement 48,8% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,85% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote, contre une participation de 81,36% au premier tour, ce qui représentait 2 091 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.