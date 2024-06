En direct

19:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes à Saint-Martin-le-Vinoux ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait atteint 7,63% à Saint-Martin-le-Vinoux, contre 22,78% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa percée lors des dernières législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Martin-le-Vinoux, le binôme Nupes avait en effet accumulé 40,02% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Saint-Martin-le-Vinoux lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si à l'échelle nationale, les intentions de vote prédisent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à 22% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en pôle position il y a deux ans à Saint-Martin-le-Vinoux Avec 13,21%, c'est un trop petit score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Saint-Martin-le-Vinoux au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 35,01% et 24,62% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 27,59% contre 72,41%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,24%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 40,02% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Saint-Martin-le-Vinoux en 2019 ? Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Saint-Martin-le-Vinoux était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 12,68% des suffrages, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 21,45% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 22,78%, vainqueure ici même.

11:45 - Saint-Martin-le-Vinoux : démographie et socio-économie impactent les européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Martin-le-Vinoux révèlent des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des élections européennes. Dans la commune, 17,64% des résidents sont des enfants, et 21,59% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 939 euros par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 780 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,52% et d'une population immigrée de 16,85% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,43%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Martin-le-Vinoux, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Saint-Martin-le-Vinoux Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 613 inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin-le-Vinoux, 47,48% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 35,44% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Saint-Martin-le-Vinoux : scrutin en cours L'un des critères importants des élections européennes sera immanquablement le niveau d'abstention à Saint-Martin-le-Vinoux. La guerre en Ukraine serait de nature à ramener les électeurs de Saint-Martin-le-Vinoux vers les urnes. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 29,98% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 24,53% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,58% au premier tour. Au second tour, 51,25% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Martin-le-Vinoux ?