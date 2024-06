Résultat des européennes à Saint-Maurice-sur-Moselle : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Maurice-sur-Moselle avant les européennes Le résultat du Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection européenne 2024. Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Saint-Maurice-sur-Moselle. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour anticiper près de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Saint-Maurice-sur-Moselle plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle C'est probalement le scrutin présidentiel qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Saint-Maurice-sur-Moselle. La leader du RN l'emportait avec 37,66% au 1er tour contre 19,87% pour Emmanuel Macron et 13,25% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour deux semaines plus tard, c'est également elle qui se plaçait en tête avec 62,84%, devant Emmanuel Macron à 37,16%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 13,13% des votes sur place, contre 68,13% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (81,61%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Saint-Maurice-sur-Moselle Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? 36,79% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 12,68% et François-Xavier Bellamy à 7,86%. Le mouvement nationaliste avait dominé le scrutin avec pas moins de 206 électeurs de Saint-Maurice-sur-Moselle.

11:45 - Saint-Maurice-sur-Moselle : européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Maurice-sur-Moselle, les élections sont en cours. Dotée de 1 002 logements pour 1 369 habitants, la densité de la ville est de 37 hab/km². Ses 116 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (57,68 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,4% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 34,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1096,04 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. À Saint-Maurice-sur-Moselle, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Saint-Maurice-sur-Moselle : les tendances L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau du pays en 2019, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédentes élections ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 608 personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Maurice-sur-Moselle avaient pris part au scrutin (soit 55,83%), à comparer avec une participation de 42,39% il y a dix ans.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Saint-Maurice-sur-Moselle Ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Maurice-sur-Moselle, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,14% au premier tour et seulement 50,57% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Maurice-sur-Moselle pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 77,03% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 77,22% au deuxième tour, c'est-à-dire 810 personnes. Pour comparer, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.