Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Bussang pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 33,48% au premier tour. En finale deux semaines plus tard, c'est également la cheffe de l'ancien Front national qui s'imposait avec 53,49%, devant Emmanuel Macron à 46,51%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 17,92% des votes sur place, contre 54,42% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (75,55%).

11:45 - Comment la composition démographique de Bussang façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues de Bussang, le scrutin est en cours. Dotée de 1 242 logements pour 1 320 habitants, la densité de la ville est de 51 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 95 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 860 foyers fiscaux. Dans le bourg, 18 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 40,93 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 43,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 54,62% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 601,48 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bussang, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.