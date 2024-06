Résultat des européennes à Saint-Paul-en-Pareds : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Saint-Paul-en-Pareds ? Les sondeurs imaginent une liste Bardella à environ 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Théoriquement, cette dynamique doit l'amener à 20% à Saint-Paul-en-Pareds, soit 10 points de plus également que ses 10,2% dans la ville. Mais Saint-Paul-en-Pareds n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position à la dernière présidentielle à Saint-Paul-en-Pareds Saint-Paul-en-Pareds avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 13,63%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 51,59% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 25,09% contre 74,91%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 7,01% au premier tour, contre 47,79% pour le binôme Divers droite. Au second tour, c'est encore un binôme Divers droite qui cumulera le plus de suffrages, avec 53,78% sur la seule circonscription couvrant Saint-Paul-en-Pareds.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Saint-Paul-en-Pareds en 2019 ? Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Paul-en-Pareds lors des précédentes européennes, avec 35,4% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 15% dans la ville. François-Xavier Bellamy achevait l'élection troisième, avec 11,8%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Paul-en-Pareds Dans la commune de Saint-Paul-en-Pareds, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,22%. De plus, le taux de familles propriétaires (79,17%) met en avant l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,6%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 549 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,13%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,75%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Paul-en-Pareds mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,02% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Elections européennes précédentes à Saint-Paul-en-Pareds : retour sur la participation électorale Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. En 2019, lors des élections européennes, le taux d'abstention représentait 46,34% des électeurs de Saint-Paul-en-Pareds (Vendée). Le taux d'abstention était de 53,07% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saint-Paul-en-Pareds À Saint-Paul-en-Pareds, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. La flambée des prix qui pèse sur le budget des Français serait de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Paul-en-Pareds. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 15,69% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 15,9% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,56% au premier tour. Au deuxième tour, 52,39% des votants ne se sont pas déplacés.