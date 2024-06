En direct

19:08 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 5,53% aux Herbiers, contre 32,85% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les études sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des législatives aux Herbiers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,65% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,44% pour Yannick Jadot, 1,24% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes aux Herbiers Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes sera très observé. Si en France entière, les sondages d'intentions de vote prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 23% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Hayer aux Herbiers ? Les Herbiers avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 15,49%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 44,19% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 25,77% contre 74,23%. Le RN ratait aussi la première marche aux Herbiers un mois plus tard, lors des législatives, avec 6,79% au premier tour, contre 43,21% pour le binôme Divers droite. Sur la commune des Herbiers, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Aux Herbiers, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Aux Herbiers, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 32,85% des suffrages. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 14,05%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 13,17%.

11:45 - Les enjeux locaux des Herbiers : tour d'horizon démographique A mi-chemin des européennes, Les Herbiers émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 16 453 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 161 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 4 603 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,2 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 511 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 4,16%, Les Herbiers est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 41,19% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 546,49 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Pour résumer, Les Herbiers incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les Herbiers : la mobilisation des habitants aux européennes Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. Aux Herbiers, 69,33% des habitants avaient voté. Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des précédentes élections ? Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 5 953 inscrits sur les listes électorales des Herbiers (Vendée) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 52,18%). La participation était de 41,76% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter aux Herbiers pour les élections européennes Aux Herbiers, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,15% au premier tour et seulement 44,86% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,79% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 79,1% au second tour, c'est-à-dire 9 453 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.