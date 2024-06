Résultat des européennes à Saint-Mars-la-Réorthe : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat à Saint-Mars-la-Réorthe pour la liste Rassemblement national ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera le principal enseignement localement pour ces élections du Parlement européen. Si dans toute la France, les sondages annoncent une évolution du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 28% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Saint-Mars-la-Réorthe ? Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,73% contre 41,85% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,48% contre 63,52%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Mars-la-Réorthe un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 8,42% au premier tour, contre 45,41% pour le binôme Divers droite. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Divers droite qui va remporter le plus de votes, avec 66,67% sur la seule circonscription couvrant Saint-Mars-la-Réorthe.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Saint-Mars-la-Réorthe Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Saint-Mars-la-Réorthe lors des européennes il y a cinq ans, avec 27,95%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,36% des voix.

11:45 - Saint-Mars-la-Réorthe : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel portrait faire de Saint-Mars-la-Réorthe, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 455 logements pour 1 023 habitants, la densité de la commune est de 103 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 50 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 529 foyers fiscaux. Dans le village, 23,59 % des résidents sont des enfants, et 21,21 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 47,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 47,46% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 182,33 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Mars-la-Réorthe participe à l'histoire européenne.

10:30 - À Saint-Mars-la-Réorthe, quelle participation aux précédentes européennes ? Au fil des dernières années, les 1 043 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes 2019, 57,16% des électeurs de Saint-Mars-la-Réorthe (Vendée) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 47,16% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Saint-Mars-la-Réorthe L'un des critères décisifs du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux de participation à Saint-Mars-la-Réorthe. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages, combinée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, pourraient potentiellement augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Mars-la-Réorthe. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 709 personnes en âge de voter dans la commune, 13,52% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 14,81% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,66% au premier tour. Au second tour, 53,1% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Mars-la-Réorthe pour les élections européennes ?