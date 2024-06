Résultat des européennes aux Epesses : l'élection 2024 en direct

En direct

17:03 - Tendance favorable à Renaissance aux Epesses ? Les Epesses avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 18,19%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 45,19% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 30,13% contre 69,87%. Le RN ratait aussi la première marche aux Epesses quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 9,51% au premier tour, contre 45,53% pour le binôme Divers droite. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme Divers droite remporter le scrutin.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau à l'issue des dernières européennes aux Epesses Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Avec un score de 13,63%, Jordan Bardella avait été devancé à l'issue des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste de Nathalie Loiseau avec 38,01% des votes.

11:45 - Les données démographiques des Epesses révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Les Epesses, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 324 logements pour 2 984 habitants, la densité de la ville est de 89 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 187 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 535 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (13,52 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 49,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,23%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 390 €/an. Les Epesses manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Européennes passées aux Epesses : l'impact de l'abstention Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. Aux Epesses, 69,51% des habitants n'avaient pas voté. Au fil des dernières années, les 3 042 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les élections européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 47,54% dans la commune des Epesses. L'abstention était de 55,47% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes commencent aux Epesses : l'abstention en question Aux Epesses, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,92% au premier tour et seulement 54,84% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes aux Epesses ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 108 personnes en âge de voter dans la ville, 14,36% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 16,08% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.