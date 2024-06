Résultat des européennes à Saint-Philbert-du-Peuple : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Saint-Philbert-du-Peuple, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 fait envie Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, avait glané 21,09% à Saint-Philbert-du-Peuple, contre 4,76% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Philbert-du-Peuple, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,94% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (4,99% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,34% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,13% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Saint-Philbert-du-Peuple, entre les 21,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,85% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour les candidats RN à Saint-Philbert-du-Peuple ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Saint-Philbert-du-Peuple. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper 43% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Philbert-du-Peuple ? L'élection à la présidence de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle prenait la tête avec 35,22% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 31,08% et 10,91% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,26% contre 50,74%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 21,62% des suffrages sur place, contre 27,52% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 69,87%.

12:45 - À Saint-Philbert-du-Peuple, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Philbert-du-Peuple, avec 33,56%, soit 148 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,09% et Yannick Jadot à 11,34%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Philbert-du-Peuple : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Philbert-du-Peuple comme partout en France. Avec une population de 1 331 habitants répartis dans 568 logements, ce bourg présente une densité de 78 hab par km². L'existence de 48 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le bourg, 36 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,33 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,1% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 46,27% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 458,97 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Saint-Philbert-du-Peuple, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Saint-Philbert-du-Peuple : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Pendant les élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention représentait 48,67% au sein de Saint-Philbert-du-Peuple, contre un taux d'abstention de 54,91% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Abstention à Saint-Philbert-du-Peuple : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Saint-Philbert-du-Peuple. L'inflation qui grève le budget des Français, combinée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à ramener les citoyens de Saint-Philbert-du-Peuple dans les bureaux de vote. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 80,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,49% au premier tour, ce qui représentait 742 personnes. Pour mémoire, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.