Résultat des européennes à Saint-Pierre-des-Échaubrognes : l'élection 2024 en direct

Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Pierre-des-Échaubrognes semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

Les votants de Saint-Pierre-des-Échaubrognes penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle

Saint-Pierre-des-Échaubrognes avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,46%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 38,59% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 37% contre 63%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Pierre-des-Échaubrognes quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 20,13% au premier tour, contre 39,60% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui cumulera le plus de voix, avec 60,18% sur la seule circonscription recouvrant la commune.