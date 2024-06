Résultat des européennes à Toutlemonde : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Toutlemonde ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 33,48% à Toutlemonde, contre 4,81% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Toutlemonde, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,44% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (3,06% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (12,91% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,75% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Toutlemonde, entre les 33,48% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 42,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,78% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Toutlemonde ? Le score en faveur de la liste Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. La liste Bardella pourrait atteindre près de 30% à Toutlemonde si la tendance prévue par les sondages à l'échelle de la France se confirme localement. Le candidat est en effet crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est facile, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Des indicateurs à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Toutlemonde lors du premier tour de la présidentielle, avec 42,65%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,29%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 32,13% contre 67,87%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 16% au premier tour, contre 35,78% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Toutlemonde, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - À Toutlemonde, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Se retourner sur le dernier test semble encore une fois avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Toutlemonde était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 33,48% des bulletins, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 15,75% et Yannick Jadot avec 12,91%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Toutlemonde et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Toutlemonde comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 320 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 57 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (93,63 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 26,17% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 103,40 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Toutlemonde, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Toutlemonde : retour sur la participation aux dernières européennes Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Au fil des élections antérieures, les 1 354 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des dernières européennes, 49,26% des personnes habilitées à voter à Toutlemonde avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,9% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Toutlemonde ? À Toutlemonde, l'une des clés de ces élections européennes sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe est susceptible d'impacter le taux de participation à Toutlemonde. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 004 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,91% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,61% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,25% au premier tour. Au deuxième tour, 54,89% des votants ne se sont pas déplacés.