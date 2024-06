Résultat des européennes à Maulévrier : l'élection 2024 en direct

17:01 - Les habitants de Maulévrier plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Maulévrier lors du premier tour de la présidentielle, avec 44,49%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 19,75%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 30,1% contre 69,9%. Le RN n'a pas plus convaincu à Maulévrier quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 15,96% au premier tour, contre 39,48% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Maulévrier, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au moment du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.