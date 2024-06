En direct

19:10 - Qui vont désigner les électeurs de la Nupes à Mauléon ? La Nupes ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 19,53% des suffrages dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,13% à Mauléon, contre 29,2% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella observés à Mauléon Au niveau local, le résultat du RN aux européennes 2024 sera très commenté. Les sondages d'intentions de vote prédisent un Jordan Bardella à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des dernières européennes. Virtuellement, cette tendance devrait le pousser à 29% à Mauléon, soit dix points de plus également que ses 19,64% dans la commune. Mais Mauléon n'est pas la France et on note que le mouvement n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Mauléon avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,11%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 40,4% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,2% contre 66,8%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,18% au premier tour, contre 36,08% pour le binôme Ensemble !. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Que retenir des européennes à Mauléon il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Le RN n'avait pas séduit à l'époque, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 19,64% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui montait sur la première marche avec 29,2%.

11:45 - Élections à Mauléon : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Mauléon, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des européennes. Avec 37% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,6%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (75,95%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (84,46%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 803 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,67%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,19%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Mauléon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,69% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Mauléon Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Mauléon, 68,34% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? En 2019, durant les élections européennes, 45,75% des personnes aptes à voter à Mauléon avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 53,41% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes commencent à Mauléon : la participation en question À Mauléon, l'abstention sera l'une des grandes inconnues des européennes. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,25% au premier tour. Au deuxième tour, 53,38% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Mauléon ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 19,57% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 18,25% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.