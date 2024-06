En direct

19:10 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La Nupes ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 18,97% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 8,11% à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, contre 15,31% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella augurent un score élevé à Saint-Pierre-lès-Elbeuf Le résultat des européennes au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Les sondages annoncent une liste RN à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des dernières élections européennes. Logiquement, cette dynamique doit l'amener à 42% à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Saint-Pierre-lès-Elbeuf n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les enseignements de 2022 Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 31,69% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 53,00% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,41% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,14%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,65%, devant Emmanuel Macron à 46,35%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Saint-Pierre-lès-Elbeuf Regarder en arrière peut toujours sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? A l'époque, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, avec 32,38% des voix devant Nathalie Loiseau à 15,31% et Yannick Jadot à 8,96%. Si on entre dans le détail, 954 votants l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Pierre-lès-Elbeuf La structure démographique et socio-économique de Saint-Pierre-lès-Elbeuf définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,69% et une densité de population de 1297 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (18,2%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 805 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,12%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (8,48%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Pierre-lès-Elbeuf mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 33,8% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Saint-Pierre-lès-Elbeuf : étude du taux de participation aux européennes L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des élections européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 51,15% des votants de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). L'abstention était de 63,12% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 71,78% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : l'abstention en question L'abstention constituera l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,53% au premier tour. Au second tour, 57,45% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-Pierre-lès-Elbeuf ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 28,88% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 30,23% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.