19:12 - Qui va profiter des 33,62% de la Nupes au Palais-sur-Vienne ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 au Palais-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,62% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 10,12% au Palais-sur-Vienne, contre 19,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer au Palais-sur-Vienne : 19,47% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,83% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 29,92% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes au Palais-sur-Vienne ? On note que Le Palais-sur-Vienne fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,8% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,18% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants du Palais-sur-Vienne plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Dans les isoloirs du Palais-sur-Vienne, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec 22,18%, la patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,83% et 23,29% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,28% contre 60,72%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 19,92%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 33,62% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - 23,8% pour Jordan Bardella en 2019 au Palais-sur-Vienne Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était placée en tête des élections européennes à l'époque. Ladite liste cumulait 23,8% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 19,47% et Yannick Jadot à 10,38%.

11:45 - Le Palais-sur-Vienne : européennes et dynamiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques du Palais-sur-Vienne mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,49% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2194,21 euros/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 309 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,81%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,87%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Palais-sur-Vienne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,51% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes au Palais-sur-Vienne Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 6 016 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, parmi les 2 503 inscrits sur les listes électorales au Palais-sur-Vienne, 44,54% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 49,38% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes sont lancées au Palais-sur-Vienne : scrutin en cours Le taux de participation sera indiscutablement un facteur clé de ce scrutin européen 2024 au Palais-sur-Vienne. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,24% au premier tour et seulement 51,29% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année au Palais-sur-Vienne ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,56% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,66% au premier tour, soit 3 521 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.