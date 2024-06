En direct

19:07 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Gif-sur-Yvette pour ces élections européennes ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections des députés à Gif-sur-Yvette, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,16% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,62% pour Yannick Jadot, 1,82% pour Fabien Roussel et 1,93% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 8,06% à Gif-sur-Yvette, contre 38,49% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Gif-sur-Yvette ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection européenne 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. A noter : Gif-sur-Yvette compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 7,04% lors du vote européen et Marine Le Pen 7,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Gif-sur-Yvette ? Les électeurs de Gif-sur-Yvette avaient voté pour Marine Le Pen à 7,89% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe du RN avec 41,17% et 20,83% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 17,48% contre 82,52%. Avec 4,37%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 34,16% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Gif-sur-Yvette Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Gif-sur-Yvette lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 38,49% des suffrages. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 18,71% dans la ville. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 9,26%.

11:45 - Gif-sur-Yvette : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Gif-sur-Yvette regorge de diversité et d'activités. Avec ses 51,5% de cadres supérieurs pour 22 352 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 489 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 5 883 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 16,77 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,15 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 1 655 résidents étrangers, Gif-sur-Yvette se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 8,03%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 55 959 € par an. À Gif-sur-Yvette, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Gif-sur-Yvette ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des dernières années, les 22 913 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, durant les européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 36,99% des électeurs de Gif-sur-Yvette, contre un taux d'abstention de 43,8% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Gif-sur-Yvette À Gif-sur-Yvette, le niveau de participation constituera sans nul doute l'un des critères essentiels du scrutin européen. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 36,82% au premier tour et seulement 38,45% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Gif-sur-Yvette ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,37% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 20,45% au second tour. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.