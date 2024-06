Résultat des européennes à Saint-Romain-de-Popey : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Que vont trancher les votants de Saint-Romain-de-Popey ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement localement pour ces élections des députés européens. Si en France, les instituts de sondage chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 33% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que celui-ci n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25% contre 32,74% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,51% contre 60,49%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Romain-de-Popey quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 19,21% au premier tour, contre 25,39% pour le binôme Les Républicains. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - Que retenir des européennes à Saint-Romain-de-Popey il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test semble aussi indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste de Jordan Bardella finissant à la deuxième place à 23,59% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 24,42%.

11:45 - Saint-Romain-de-Popey : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Saint-Romain-de-Popey, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 764 logements pour 1 661 habitants, la densité de la ville est de 89 hab par km². L'existence de 142 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 34 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,37 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,66% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 40,96% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 645,87 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Romain-de-Popey, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Saint-Romain-de-Popey : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, lors des élections européennes, 48,59% des électeurs de Saint-Romain-de-Popey (Rhône) avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 54,16% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Romain-de-Popey : scrutin en cours L'un des critères importants des élections européennes sera incontestablement le niveau d'abstention à Saint-Romain-de-Popey. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 18,3% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 15,68% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,89% au premier tour et seulement 51,21% au second tour. La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur les prix des matières premières sont en mesure de faire augmenter la participation à Saint-Romain-de-Popey.