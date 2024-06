En direct

19:13 - À Vindry-sur-Turdine, que vont choisir les supporters de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,04% des suffrages dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,55% à Vindry-sur-Turdine, contre 24,05% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Vindry-sur-Turdine, une liste RN favorite ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera le grand sujet au niveau local pour ces élections des députés européens. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Vindry-sur-Turdine. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi anticiper 33% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle 2022 à Vindry-sur-Turdine Vindry-sur-Turdine avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,98%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 31,85% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,95% contre 57,05%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Vindry-sur-Turdine quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,55% au premier tour, contre 25,81% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui cumulera le plus de suffrages, avec 55,74% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes 2019 à Vindry-sur-Turdine Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau avait gagné à Vindry-sur-Turdine lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 24,05%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella aux seconds rôles avec 23,79% des voix.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Vindry-sur-Turdine Comment la population de Vindry-sur-Turdine peut-elle influencer le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 562 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,97%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2446,22 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 974 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,70%) et le nombre de résidences HLM (7,34% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Vindry-sur-Turdine mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,2% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Elections européennes à Vindry-sur-Turdine : état des lieuxde la participation Au cours des derniers scrutins européens, les 5 405 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes élections européennes, sur les 2 024 personnes en âge de voter à Vindry-sur-Turdine, 47,79% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 64,24% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Vindry-sur-Turdine, 72,93% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les élections européennes à Vindry-sur-Turdine sont lancées À Vindry-sur-Turdine, le niveau de participation sera sans aucun doute un facteur important de ces européennes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,05% au premier tour. Au deuxième tour, 56,11% des électeurs ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,79% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 20,94% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.