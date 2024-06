Résultat des européennes à Sarcey : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat pour la liste Rassemblement national à Sarcey ? Le résultat de la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections au niveau local, comme dans le reste du pays. À Sarcey, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,21% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,06% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants de Sarcey plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Sarcey lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,13%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,06%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 41,44% contre 58,56%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Sarcey quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,14% au premier tour, contre 31,37% pour le binôme Les Républicains. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Que retenir des européennes à Sarcey en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. Le mouvement cumulait 24,21% des votes, soit 99 voix dans la ville, contre Yannick Jadot à 17,36% et Nathalie Loiseau à 16,87%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Sarcey et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Sarcey comme partout en France. Avec une population de 987 habitants répartis dans 468 logements, ce village présente une densité de 99 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 85 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 565 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (88,89 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,36% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 599,81 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Sarcey, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Sarcey Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins européens passés. Au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 40,03% des inscrits sur les listes électorales de Sarcey (Rhône), à comparer avec un taux d'abstention de 48,88% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Sarcey, 66,62% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Sarcey : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin, lors des européennes à Sarcey, qu'en sera-t-il de la participation ? La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français cumulée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient, sont par exemple capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Sarcey . En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,88% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 79,79% au second tour, c'est-à-dire 604 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.