Résultat des européennes à Saint-Romain-Lachalm : l'élection 2024 en direct

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Saint-Romain-Lachalm ?

A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors de ces européennes 2024 sera très instructif. Les sondages d'opinion prédisent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des précédentes européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit l'amener à 40% à Saint-Romain-Lachalm, soit dix points de plus également que ses 30,88% à l'échelle locale. Mais Saint-Romain-Lachalm n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.