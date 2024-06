Résultat des européennes à Vorey : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Vorey pour ces européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 4,31% à Vorey, contre 17,41% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Vorey, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,57% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (3,98% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (9,62% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,16% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Vorey, entre les 17,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,79% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,69% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour le RN à Vorey lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà forte à Vorey entre Jordan Bardella en 2019 (28,36%) et Marine Le Pen en 2022 (32,68% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Rassemblement à Vorey ? La ville de Vorey avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022 puisque la patronne du Rassemblement national finissait avec 32,68% au premier round. Nouveau coup de marteau au second tour devant Emmanuel Macron avec 53,73%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 12,43% des suffrages sur place, contre 37,13% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (71,11%).

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait attiré 28,36% des voix, devant François-Xavier Bellamy à 19,4% et Nathalie Loiseau à 17,41%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vorey Comment les électeurs de Vorey peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 14,55% des résidents sont des enfants, et 34,97% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (44,78%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 675 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,49%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,27%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 22,44%, comme à Vorey, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Vorey : un regard approfondi L'analyse des élections passées est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 634 inscrits sur les listes électorales à Vorey, 53,68% avaient pris part au scrutin. La participation était de 42,01% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Vorey À Vorey, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,44% au premier tour. Au second tour, 49,79% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Vorey ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,05% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 24,86% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.