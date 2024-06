En direct

19:26 - À Sainte-Radegonde, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la loupe Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Le candidat de gauche avait obtenu 8,98% à Sainte-Radegonde, contre 27,79% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sainte-Radegonde, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,68% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Quel verdict pour les candidats de Bardella à Sainte-Radegonde ? Le résultat obtenu par le RN sera déterminant pour ces européennes 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Sainte-Radegonde. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prédire 24% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Sainte-Radegonde ? Sainte-Radegonde avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 17,33%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 33,02% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 33,42% contre 66,58%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 12,14% au premier tour, contre 42,96% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de votes, avec 64,41% sur l'unique circonscription couvrant Sainte-Radegonde.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Sainte-Radegonde Le résultat de ce soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? À Sainte-Radegonde, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,79% des bulletins. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 16,14%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,81%.

11:45 - Sainte-Radegonde et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel impact auront les électeurs de Sainte-Radegonde sur les résultats des élections européennes ? Avec 45,73% de population active et une densité de population de 58 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 4,31% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (10,06%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 897 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,82%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,78%), témoigne d'une population instruite à Sainte-Radegonde, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Sainte-Radegonde : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 822 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 39,18% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Radegonde (Aveyron) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 46,57% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Sainte-Radegonde : quel sera le taux d'abstention ? Le taux de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs essentiels du scrutin européen à Sainte-Radegonde. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 532 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 16,76% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 14,43% au premier tour. En comparaison, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,6% au premier tour. Au deuxième tour, 41,95% des votants ne se sont pas déplacés. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?