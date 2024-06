Résultat des européennes à Agen-d'Aveyron : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Agen-d'Aveyron pour ces européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 9,01% à Agen-d'Aveyron, contre 21,73% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Agen-d'Aveyron, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,44% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Agen-d'Aveyron, entre les 21,73% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,13% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,58% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Agen-d'Aveyron ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si on tient compte de la progression du RN pronostiquée par les sondeurs au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de se situer à près de 30% à Agen-d'Aveyron. Un verdict qui semble coller avec les suffrages déjà grattés par la formation politique dans la ville ces dernières années, entre 2019 et 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits d'Agen-d'Aveyron plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Agen-d'Aveyron avec 24,78% contre 32,13% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,24% contre 60,76%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,78% au premier tour, contre 33,58% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de votes, avec 58,35% sur l'unique circonscription couvrant Agen-d'Aveyron.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Agen-d'Aveyron Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Agen-d'Aveyron, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,73% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,14%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,9%.

11:45 - Les données démographiques d'Agen-d'Aveyron révèlent les tendances électorales La composition démographique et le contexte socio-économique d'Agen-d'Aveyron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 2,9%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,96%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 562 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,54%) et le nombre de résidences HLM (0,21% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Agen-d'Aveyron mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 18,79% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Participation aux européennes à Agen-d'Aveyron : les chiffres clés Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 64,23% des personnes aptes à voter à Agen-d'Aveyron s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 49,44% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Agen-d'Aveyron À Agen-d'Aveyron, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera la participation. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 15,04% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 14,21% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,76% au premier tour et seulement 45,39% au second tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait par exemple en mesure de ramener les citoyens d'Agen-d'Aveyron dans les isoloirs.