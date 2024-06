Une autre question de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 13,7% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,4% à la Loubière, contre 25,2% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à la Loubière

Les sondeurs imaginent un Jordan Bardella à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique devrait l'approcher de 29% à la Loubière, soit dix points de plus également que ses 19,21% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les projections les plus hâtives.