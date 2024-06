En direct

19:08 - À Sanary-sur-Mer, qui va récupérer les électeurs de la Nupes ? La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 10,11% des bulletins dans la localité. Une poussée à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 4,09% à Sanary-sur-Mer, contre 27,64% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Qui vont plebisciter les supporters de la droite à Sanary-sur-Mer ? À Sanary-sur-Mer, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,97% lors du vote européen et Marine Le Pen 27,7% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant les élections européennes Sanary-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,7%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 29,04% des voix. Elle retournera la tendance au second avec 50,95% contre 49,05% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche à Sanary-sur-Mer un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 26,3% au premier tour, contre 32,93% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, qui verra également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Sanary-sur-Mer en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble toujours une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Sanary-sur-Mer, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, récoltant 29,97% des voix contre Nathalie Loiseau à 27,64% et François-Xavier Bellamy à 13,39%.

11:45 - Élections à Sanary-sur-Mer : l'impact des caractéristiques démographiques Au cœur de la campagne électorale européenne, Sanary-sur-Mer se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 17 268 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 479 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 20 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 46,55 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 377 personnes (2,20%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,48%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 36 303 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. En résumé, à Sanary-sur-Mer, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - À Sanary-sur-Mer, quelle participation aux européennes ? Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. En 2019, lors des élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 50,1% des inscrits sur les listes électorales de Sanary-sur-Mer, à comparer avec une abstention de 56,78% il y a dix ans. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Sanary-sur-Mer, 69,28% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Participation à Sanary-sur-Mer : les leçons des précédentes élections L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Sanary-sur-Mer. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des familles seraient notamment capables d'impacter la stratégie de vote des citoyens de Sanary-sur-Mer. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 15 799 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,54% étaient allés voter. La participation était de 72,88% au deuxième tour, ce qui représentait 11 518 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.