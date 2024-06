En direct

19:08 - À Ollioules, quels peuvent être les reports du score Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,1% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,34% à Ollioules, contre 20,55% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella scrutés à Ollioules Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Ollioules semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Un petit avantage pour le RN Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un beau résultat pour le RN à Ollioules. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 30,31% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 52,07% au second, lui promettant d'être tout en haut à l'échelon local. Le Parti devançait les prétendants étiquetés La République en Marche avec 25,57% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 18,10% au premier tour puis encore LREM avec 47,93% au second (Ollioules ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait plus de voix aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Elle avait rassemblé 28,91% au 1er tour et 53,42% au deuxième dans la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes à l'époque à Ollioules, avec 31,36% des suffrages exprimés devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 20,55% suivie par François-Xavier Bellamy avec 11,74%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Ollioules : un regard sur la démographie locale A mi-chemin des européennes, Ollioules fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 14 011 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 751 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 904 foyers fiscaux. Dans la commune, 29 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 30,76 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 364 résidents étrangers, représentant 2,60% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 10,65%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 32 486 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Ollioules, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Ollioules : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17h. Au cours des dernières consultations démocratiques, les 14 278 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 5 290 personnes en âge de voter à Ollioules s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 50,21%), contre une participation de 42,68% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Ollioules À Ollioules, l'un des critères forts du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention. L'inflation qui pèse sur le budget des foyers français pourrait potentiellement impacter les décisions que prendront les électeurs d'Ollioules. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 73,82% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 74,84% au premier tour, c'est-à-dire 8 233 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.