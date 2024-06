En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes à Six-Fours-les-Plages ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 11,73% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,35% à Six-Fours-les-Plages, contre 21,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Six-Fours-les-Plages avant les européennes À Six-Fours-les-Plages, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,82% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,28% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Six-Fours-les-Plages Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Six-Fours-les-Plages. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 32,99% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 54,65% au deuxième, le portant à la meilleure place du paysage municipal sur la circonscription du lieu. Il a même récolté un résultat plus élevé aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Celle-ci avait rassemblé 31,28% au premier tour et 55,72% au deuxième dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, obtenant respectivement 24,63% et 14,5% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (44,28%) au second.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Six-Fours-les-Plages Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Six-Fours-les-Plages, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, récoltant 33,82% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 21,93% et François-Xavier Bellamy à 10,95%. Ce sont alors 4955 habitants qui s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Six-Fours-les-Plages : ce qu'il faut retenir A la mi-journée des européennes, Six-Fours-les-Plages fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 36 203 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 4 008 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (58,26 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 732 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 4,64%, Six-Fours-les-Plages se classe comme un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 52,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1394,69 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Six-Fours-les-Plages, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Six-Fours-les-Plages : facteurs et implications Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Six-Fours-les-Plages, 70,26% des habitants n'avaient pas voté. L'observation des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 50,55% des personnes en capacité de voter à Six-Fours-les-Plages avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 56,77% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Six-Fours-les-Plages : la participation en question L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement l'étendue de la participation à Six-Fours-les-Plages. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 25,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 26,01% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,18% au premier tour. Au second tour, 54,27% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Six-Fours-les-Plages ? Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?