19:30 - À Sari-Solenzara, quel candidat vont retenir les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 1,79% à Sari-Solenzara, contre 19% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Sari-Solenzara. Le ticket Régionaliste s'assurait la première place au premier tour, avec 43,85% des votes. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Sari-Solenzara avant les européennes Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors des élections européennes sera très instructif. On note que Sari-Solenzara fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,18% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,41% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Sari-Solenzara plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la clé pour jauger la tendance locale. Marine Le Pen a surperformé à Sari-Solenzara lors de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 30,41% des électeurs au 1er tour. En finale, c'est encore la candidate du RN qui se plaçait en tête à Sari-Solenzara avec 59,65%, devant Emmanuel Macron à 40,35%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 23,49% des votes sur place, contre 43,85% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 59,80%.

12:45 - À Sari-Solenzara, Jordan Bardella en tête il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 174 habitants de Sari-Solenzara passés par les bureaux de vote avaient préféré l'extrême droite à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella attirait 31,18% des votes contre Nathalie Loiseau à 19% et François-Xavier Bellamy à 15,41%.

11:45 - Les enjeux locaux de Sari-Solenzara : tour d'horizon démographique Quel impact aura la population de Sari-Solenzara sur les résultats des élections européennes ? Dans le bourg, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,76% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (36,5%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 553 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,93% et d'une population immigrée de 10,28% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 56,67%, comme à Sari-Solenzara, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Sari-Solenzara Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? En 2019, pendant les européennes, 54,05% des personnes en âge de participer à une élection à Sari-Solenzara avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 53,69% pour les européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Sari-Solenzara, 46,47% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Sari-Solenzara À Sari-Solenzara, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,46% au premier tour et seulement 58,66% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 267 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 32,52% étaient restés chez eux. L'abstention était de 31,65% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.