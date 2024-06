En direct

19:30 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Conca ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Conca. On trouvait un candidat Régionaliste en tête au premier tour, avec 75,75% des voix. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Conca ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si on se penche sur la progression du RN anticipée par les sondeurs au niveau national pour ces européennes, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait se situer à environ 30% à Conca. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà conquis par le parti sur place entre les européennes 2019 (20,74%) et Marine Le Pen en 2022 (24,95% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 4 points qui peut encore monter.

15:02 - Avantage Hayer à Conca ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Conca lors du premier tour de la présidentielle, avec 24,95%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,95%. Mais elle s'imposera finalement au second avec 51,63% contre 48,37% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 6,65% au premier tour, contre 75,75% pour le binôme Régionaliste. Il en ira de même au second tour, laissant encore le binôme Régionaliste l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, Yannick Jadot en tête lors des européennes Regarder en arrière semble encore évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des dernières européennes à Conca était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 18,06% des votes, troisième, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 20,74% et enfin la liste de Yannick Jadot avec 23,75%, vainqueure sur place.

11:45 - Conca : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Conca, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 159 habitants, ce village est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 155 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (31,86 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les 176 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, 37,13% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 777,16 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, à Conca, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Conca : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 307 inscrits sur les listes électorales à Conca, 64,43% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 64,92% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Conca : les leçons des précédentes élections À Conca, l'un des critères essentiels de ces élections européennes sera incontestablement le taux de participation. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,1% au premier tour. Au second tour, 56,29% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Conca pour les élections européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 39,79% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 40,31% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.