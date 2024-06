Résultat des européennes à Sassay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les suffrages de la coalition de gauche convoités En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était arrogée 16,58% à Sassay, contre 4,85% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sassay, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,94% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Sassay, entre les 16,58% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,52% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,42% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Sassay pour les candidats RN ? Le nombre de votes de la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces européennes 2024 localement. Si au niveau national, les sondages d'opinion calculent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella à 45% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les votants de Sassay plutôt pour Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un beau résultat pour le RN à Sassay. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la ville avec 38,23% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme LREM (Sassay ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,5% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,52% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,81%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 57,06%, devant Emmanuel Macron à 42,94%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections de 2019 à Sassay Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 138 électeurs de Sassay avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, glanait 35,2% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,58% et Yannick Jadot à 10,97%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Sassay Dans les rues de Sassay, le scrutin est en cours. Avec ses 1 078 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 44 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 586 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (84,05 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 35,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 41,93% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1,88 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Sassay incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Sassay Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. L'observation des scrutins européens précédents permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. En 2019, lors des européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,36% dans la commune de Sassay, à comparer avec un taux d'abstention de 57,93% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Sassay : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera la participation à Sassay. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,87% dans la localité. La participation était de 74,62% au second tour, c'est-à-dire 594 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47% au premier tour et seulement 45,88% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Sassay ? Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?