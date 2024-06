Résultat des européennes à Fresnes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les voix de la coalition de gauche en question La gauche unie aux législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 20,04% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,9% à Fresnes, contre 18,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Fresnes ? Alors qu'au niveau national, les instituts de sondages augurent d'un resultat de plus de 30% pour Jordan Bardella aux européennes de 2014, soit dix points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà progressé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 36% voire plus à Fresnes ce 9 juin au soir.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Fresnes. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la cité avec 33,33% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! Sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,82% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,53%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,79%, devant Emmanuel Macron à 46,21%.

12:45 - À Fresnes, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes à l'époque. Ladite liste attirait 26,86% des votes, soit 137 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 18,43% et Yannick Jadot à 10,2%.

11:45 - Fresnes : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Fresnes, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 186 habitants répartis dans 564 logements, ce bourg présente une densité de 71 hab par km². Ses 71 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 370 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 17,82 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 25,83 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 30,82% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,11% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 555,61 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Fresnes incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Européennes précédentes à Fresnes : état des lieux de l'abstention L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le taux de participation représentait 56,12% des votants de Fresnes. La participation était de 48,21% il y a dix ans. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Fresnes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Fresnes ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 82,58% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 82,0% au premier tour, c'est-à-dire 779 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Les populations des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?