19:11 - Au Controis-en-Sologne, que vont décider les supporters de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 5,65% au Controis-en-Sologne, contre 18,54% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 au Controis-en-Sologne, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,2% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base au Controis-en-Sologne, entre les 18,54% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,26% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite au Controis-en-Sologne ? Le résultat obtenu par le RN va être le déterminant pour ces élections européennes au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points au Controis-en-Sologne. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable au RN au Controis-en-Sologne ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un excellent score pour le Rassemblement national au Controis-en-Sologne. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la commune avec 31,77% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket LREM sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,93% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,27%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,72%, devant Emmanuel Macron à 48,28%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes au Controis-en-Sologne en 2019 ? Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore sensé au moment du scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait attiré 29,58% des votes, soit 769 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 18,54% et Yannick Jadot à 9,77%.

11:45 - Dynamique électorale au Controis-en-Sologne : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique du Controis-en-Sologne détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 30,14% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (76,62%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2 662 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,20%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,26%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction au Controis-en-Sologne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,88% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Abstention aux dernières européennes au Controis-en-Sologne : facteurs et implications Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 56,09% des personnes aptes à voter au Controis-en-Sologne s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 44,13% pour les élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Le Controis-en-Sologne Au Controis-en-Sologne, l'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,79% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,31% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour. L'inflation qui pèse sur le budget des Français est par exemple capable de faire augmenter la participation au Controis-en-Sologne.