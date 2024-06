Résultat des européennes à Saubusse : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Saubusse ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Glucksmann s'était élevé à 6,84% à Saubusse, contre 26,08% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des législatives à Saubusse, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,05% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Saubusse lors des européennes ? La part des électeurs du RN va être le déterminant pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Saubusse. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle à Saubusse C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saubusse lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,55%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,91%. Et elle échouait aussi au second tour avec 46,04% contre 53,96%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 19,85% au premier tour, contre 32,51% pour le binôme Ensemble !. Bis repetita au second tour, laissant également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Saubusse Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Saubusse plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 10,89% des suffrages exprimés, troisième, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 21,77% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,08%, en tête dans la commune.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saubusse La composition démographique et la situation socio-économique de Saubusse déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,97%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (77,5%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 416 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,55%) et le nombre de résidences HLM (5,84% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saubusse mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,76% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Saubusse Au fil des dernières années, les 1 118 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 421 personnes aptes à voter à Saubusse avaient participé à l'élection (soit 54,96%), contre une participation de 42,62% en 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Saubusse, 67,52% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saubusse : scrutin en cours L'abstention sera l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Saubusse. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,94% dans la commune. La participation était de 73,89% au second tour, soit 617 personnes. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.