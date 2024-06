Résultat des européennes à Saint-Geours-de-Maremne : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Geours-de-Maremne : quand les données démographiques façonnent les urnes

Comment les électeurs de Saint-Geours-de-Maremne peuvent-ils impacter les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,68% et une densité de population de 60 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (85,32%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 206 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,01%) et le nombre de résidences HLM (5,39% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Geours-de-Maremne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,47% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.