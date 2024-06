Résultat des européennes à Rivière-Saas-et-Gourby : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la Nupes à Rivière-Saas-et-Gourby ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant éclaté, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement à Rivière-Saas-et-Gourby, le binôme Nupes avait en effet glané 31,37% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 10,86% à Rivière-Saas-et-Gourby, contre 20,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Rivière-Saas-et-Gourby : les 20,25% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,19% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,09% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont décider les votants de Rivière-Saas-et-Gourby ? Le nombre d'électeurs en faveur de Jordan Bardella sera la clé du scrutin localement pour ces européennes 2024. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Rivière-Saas-et-Gourby entre Jordan Bardella en 2019 (21,29%) et Marine Le Pen en 2022 (25,35% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à 2019 ou même 2022 dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Rivière-Saas-et-Gourby ? L'élection à la présidence de la République est certainement la meilleure loupe pour évaluer la tendance locale. L'élection du président de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle prenait les devants avec 25,35% au premier round contre 24,19% pour Emmanuel Macron et 16,86% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,66% contre 53,34%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 24,33% des votes sur place, contre 31,37% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,10%).

12:45 - À Rivière-Saas-et-Gourby, Jordan Bardella en tête il y a cinq ans Regarder en arrière semble de nouveau logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite portée par Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Rivière-Saas-et-Gourby, avec 21,29% des voix exprimées (102 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 20,25% suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,94%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rivière-Saas-et-Gourby Quel portrait faire de Rivière-Saas-et-Gourby, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 374 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 96 entreprises, Rivière-Saas-et-Gourby se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,28 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 36,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 47,84% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 293,29 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. En somme, Rivière-Saas-et-Gourby incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Rivière-Saas-et-Gourby : un aperçu détaillé Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des précédentes élections, les 1 407 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,68% au niveau de Rivière-Saas-et-Gourby. L'abstention était de 50,5% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Rivière-Saas-et-Gourby : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Rivière-Saas-et-Gourby ? Les habitants des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 029 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 16,15% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 14,19% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,26% au premier tour et seulement 48,61% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Rivière-Saas-et-Gourby ?