Résultat des européennes à Saussan : l'élection 2024 en direct

18:21 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Saussan ? Le score du RN sera très observé pour ces élections du Parlement européen 2024, localement, comme dans le reste du pays. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Saussan. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prévoir 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à Saussan lors de la dernière présidentielle La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle glanait 24,77% au premier round contre 24,68% pour Emmanuel Macron et 22,48% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 42,56% contre 57,44%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 22,32% des voix sur place, contre 29,01% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 50,91%.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Yannick Jadot s'imposait à Saussan lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 24,78%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 21,99% des voix.

11:45 - Élections à Saussan : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence la population de Saussan exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,84%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (7,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 732 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,29%) et le nombre de résidences HLM (5,1% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,83% à Saussan, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Saussan : retour sur la participation aux dernières européennes Au fil des dernières années, les 1 803 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 56,7% des électeurs de Saussan avaient pris part au scrutin, contre une participation de 51,15% en 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Participation à Saussan : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des européennes à Saussan, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour le premier tour de la présidentielle, 81,08% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 77,36% au deuxième tour, ce qui représentait 1 059 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 52,81% au premier tour. Au second tour, 54,43% des votants ont exercé leur droit de vote. Le conflit militaire ukrainien est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saussan .