Résultat des européennes à Seppois-le-Bas : l'élection 2024 en direct

Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera le principal enseignement pour cette européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 9 points entre son score des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt une dizaine de points de plus aujourd'hui qu'en 2019 ou en 2022. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 38% à Seppois-le-Bas ce 9 juin au soir.

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Seppois-le-Bas. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 27,27% au 1er round avant un formidable 53,40% au deuxième (Seppois-le-Bas ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,19% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,67% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,52%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 60,21%, devant Emmanuel Macron à 39,79%.

11:45 - Seppois-le-Bas : quand les données démographiques façonnent les urnes

Comment la population de Seppois-le-Bas peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 13,75% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec 43,55% de population active et une densité de population de 198 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (83,0%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 360 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,69%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,82%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Seppois-le-Bas mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,83% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.