En direct

19:14 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Camaret-sur-Aigues pour ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait glané 3,43% à Camaret-sur-Aigues, contre 16,05% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections du Parlement à Camaret-sur-Aigues, le binôme Nupes avait en effet accumulé 13,76% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Camaret-sur-Aigues avant les européennes ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera très commenté pour cette élection des députés européens 2024, localement, comme dans le reste de la France. Indicateur clé pour ce dimanche : Camaret-sur-Aigues fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 42,22% lors du vote européen et Marine Le Pen 38,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Camaret-sur-Aigues Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un puissant résultat pour le Rassemblement national à Camaret-sur-Aigues. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la ville avec 54,23% au premier round. Il gagnait ensuite avec 65,36% au deuxième (Camaret-sur-Aigues ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même enregistré un score plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 38,13% au premier tour et 60,45% au second dans la cité.

12:45 - À Camaret-sur-Aigues, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? 42,22% des voix s'étaient portées vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 16,05% et Yannick Jadot à 9,74%. Le mouvement eurosceptique réunissait ainsi 763 habitants de Camaret-sur-Aigues passés par les urnes.

11:45 - Dynamique électorale à Camaret-sur-Aigues : une analyse socio-démographique A la mi-journée des européennes, Camaret-sur-Aigues foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 4 547 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 382 entreprises, Camaret-sur-Aigues se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,73 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 155 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,23%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2312,03 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour finir, à Camaret-sur-Aigues, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Camaret-sur-Aigues : les chiffres clés Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, la participation aux élections européennes atteignait 50%. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des dernières élections ? Pendant les précédentes élections européennes, 49,68% des inscrits sur les listes électorales de Camaret-sur-Aigues (Vaucluse) s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 46,66% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Camaret-sur-Aigues : quel sera le taux d'abstention ? La participation constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen à Camaret-sur-Aigues. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, sont notamment en mesure de modifier les décisions que prendront les habitants de Camaret-sur-Aigues. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 3 849 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,84% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,04% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.