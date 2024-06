Résultat des européennes à Servoz : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Sur qui vont se transférer les électeurs de droite à Servoz ? Le résultat obtenu par le RN sera le principal enseignement pour ces élections 2024 à l'échelle locale. Les enquêtes d'opinion annoncent un RN à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le pousser à 18% à Servoz, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Servoz n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pris ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Hayer à Servoz ? Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 11,09% contre 34,6% pour Emmanuel Macron et 24,17% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 22,49% contre 77,51%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 7,83%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 33,41% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - Yannick Jadot devant les autres lors des élections européennes 2019 à Servoz Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait échoué aux européennes à l'époque à Servoz. Le candidat RN arrivait troisième, avec 8,76%, contre Yannick Jadot avec 30,9% et Nathalie Loiseau avec 24,33%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Servoz Comment les habitants de Servoz peuvent-ils impacter les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 4,31% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 68 habitants par km² et 50,5% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (58,39%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 438 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,24% et d'une population immigrée de 10,58% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 33,94%, comme à Servoz, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Elections européennes à Servoz : retour sur la participation électorale Au cours des dernières années, les 1 117 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les élections européennes de 2019, parmi les 426 personnes en âge de voter à Servoz, 46,88% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 53,07% pour le scrutin de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Les européennes démarrent à Servoz : quel sera le taux d'abstention ? À Servoz, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections européennes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles serait de nature à modifier les choix que feront les citoyens de Servoz (74310). Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,67% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 18,67% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.